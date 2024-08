Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava a anunțat că, în cursul zilei de 19 august, au fost confirmate 3 cazuri de meningita cu virusul West Nile. Persoanele diagnosticate au vârstele cuprinse între 81 și 83 ani și sunt din Fântânele, Suceava și Bosanci.

"Pana la data actuala avem 3 cazuri confirmate de infectie cu virusul West Nile. Pacienti de 81,83 si 88 de ani care s-au prezentat pt febra, cefalee, sindrom confuzional fiind diagnosticati cu meningita, caz in care pentru identificarea agentului patogen se face punctie cu recoltare de lichid cefalorahidian (LCR ).

In urma analizei LCR-ului s-a identificat virusul West Nile la toti 3 pacienti. Pacientul de 81 de ani a avut evolutie favorabila si a fost externat pe 17.08, pacientul de 83 de ani avand si alte comorbiditati a decedat, din pacate, in cursul zilei de ieri din cauza agravarii patologiilor asociate, iar pacientul de 88 de ani internat pe 29.07 a avut evolutie nefavorabila cu agravarea starii generale si transfer in ATI pe 01.08 starea acestuia fiind in continuare grava", au transmis reprezentantii DSP Suceava.

DSP Suceava a solicitat celor 3 primării să ia măsuri pentru dezinsecţie. De asemenea, au fost informate Instituţia Prefectului Suceava, Centrul de Transfuzii Suceava, pentru luarea măsurilor suplimentare de verificare a sângelui de la donatori, precum şi Spitalul Judeţean Suceava pentru efectuarea unor investigaţii suplimentare în vederea unor proceduri de transplant.