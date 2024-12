Apoi, rand pe rand, dupa ce le-ai taiat in bucati potrivite, toate bunatatile ce urmeaza: doi sau trei castraveti murati, cativa bureti de padure, o mana de pastai de fasole. Se presara deasupra putina faina si se lasa asa cat sa se rumeneasca. Si atunci se stinge cu bere. O cana intreaga de bere proaspata, spumoasa ca o horbota de mireasa.

In vremea asta, intr-un alt vas se pregateste un sos simplu pentru fripturi, din 2 linguri de pasta de rosii, un paharut de vin alb, o lingura de ulei, cimbru si busuioc, o foaie de dafin, un catel de usturoi tocat maruntel. Sosul acesta, dupa ce a dat si el intr-un clocot, se rastoarna in cratita o data cu o jumatate de cana de smantana, dupa care cu lingura de lemn se amesteca incet, pana ce se omogenizeaza si scade cat trebuie. Dupa ce se opreste focul si cratita se trage de pe plita, presari din belsug telina verde, proaspata…

Pui cu pere

Ingrediente Pui cu pere

(6 portii)

6 fileuri piept de pui dezosat / pulpe

Sare dupa gust

1/2 cana faina

o lingurita de unt

2 lingurite de ulei

Pentru asezonare Pui cu pere

O ceapa tocata fin

O lingura de ghimbir tocat

O cana de supa de pui

2 pere proaspete sau din compot

8-10 masline negre

Mod de preparare Pui cu pere

Se asezoneaza pieptul de pui cu ghimbirul tocat, piperul negru macinat si sarea. Se presara faina pe o farfurie mai mare si se pun fileurile de pui in aceasta, acoperindu-se pe fiecare parte cu faina. Se indeparteaza faina in exces.

Intr-o cratita de dimensiune medie si adanca se pune uleiul si untul. Dupa ce se incinge putin uleiul se introduc fileurile de pui. Acestea se tin pe foc pana se rumenesc pe ambele parti, la foc mediu. Se scot apoi pe o farfurie separat. In aceeasi oala, mai adaugam putin ulei si ceapa tocata. Aceasta se prajeste cateva minute pana devine translucida. Se adauga ghimbirul tocat si se gateste pana cand devine moale. Se adauga supa de pui si cand incepe sa fiarba se adauga perele si se tin pe foc pana cand sosul obtinut se ingroasa.

Se pun fileurile rumenite in sos, se acopera cratita cu capacul si se mai gatesc pentru inca doua minute la foc mediu. Se aseaza apoi fileurile de pui pe farfurie si se toarna sosul ramas peste el. Se poate servi si cu garnitura de morcovi tineri sau alte legume fierte.

Friptura de porc cu mustar frantuzesc si ananas

Ingrediente Friptura de porc cu mustar frantuzesc si ananas

500 g de spata de porc degresata,

un pahar de vin alb sec,

mustar frantuzesc boabe (sau orice alt mustar marinat boabe),

praz

ardei

usturoi

morcovi

sos de soia

o conserva de ananas.

Mod de preparare Friptura de porc cu mustar frantuzesc si ananas

Spata de porc se taie bucati, se pune in tigaie in putin ulei de floarea soarelui. Se adauga condimentele: mustar frantuzesc, usturoi taiat marunt, vinul din pahar, ardeiul taiat julien si morcovul taiat felii subtiri. Se stropeste cu cateva picaturi de sos de soia si se acopera. Se gateste la foc mic sub capac cca 60 de minute pana se inmoaie si se caramelizeaza carnea.

Cu 5-10 minute inainte sa o luati de pe foc, adaugati prazul taiat felii mai groase

Intr-o alta tigaie se pune putin ulei. Se stoarce ananasul dintr-o conserva si se adauga in uleiul incins. Se amesteca din cand in cand sa se prajeasca pe toate partile. Cand incepe sa primeasca culoare, se adauga o lingurita de zahar.

Friptura de pasare, la cuptor

Ingrediente Friptura de pasare la cuptor

pulpe de pui, 1 pahar de iaurt, 3 linguri ulei, praf de usturoi, boia dulce, sare, piper, chimion si coriandru macinat proaspat

Mod de preparare Friptura de pasare, la cuptor

Tinem la rece carnea de pui in acest amestec. Se dau apoi la cuptor, puse pe gratarul cuptorului si o tava cu apa dedesubt; in acest mod surplusul de grasime se scurge in tava si datorita aburului friptura iese rumena si frageda.

Friptura cu garnitura de ciuperci coapte

Ingrediente Friptura cu garnitura de ciuperci coapte

10 felii mushi de porc

10 buc ciuperci

sare si piper

4 catei de usturoi

suc de rosii 200 ml

Mod de preparare Friptura cu garnitura de ciuperci coapte

Se iau feliile de muschi de porc si se pun intr-o tava, se presara sare si piper si usturoiul pisat, se acopera cu apa. Se da la cuptor, cand este putin patrunsa se toarna sucul de rosii, apoi se da in continuare la cuptor. Se mai lasa jumatate de ora. Cand este gata se presara deasupra verdeata tocata marunt.

Se poate servi alaturi de ciuperci coapte.

Aceastea se curata de pielita, se spala bine, se rup coditele, se presara deaspra sare si piper. Se dau la cuptor intr-un vas termorezistent. Cand sunt gata se poate presara verdeata deasupra. Pofta buna!

