Sforăitul poate fi o problemă constantă pentru mulți oameni, afectând atât calitatea somnului, cât și relațiile interpersonale. Deși există multe tratamente care promit să reducă sau să elimine sforăitul- de la operații până la utilizare dispozitive mecanice - acestea sunt adesea costisitoare și pot avea efecte secundare nedorite. Din fericire, există o soluție naturală și eficientă care poate face minuni în ceea ce privește combaterea sforăitului - două plante, pe care poți să le ții în dormitor.

Menta este o plantă aromată recunoscută pentru proprietățile sale medicinale. Această plantă este utilizată de sute de ani pentru a trata o varietate de afecțiuni medicale, inclusiv problemele respiratorii. Studiile au arătat că menta poate fi folosită cu succes și pentru a reduce sforăitul.

Un studiu publicat în Journal of Alternative and Complementary Medicine a arătat că uleiul esențial de mentă poate reduce semnificativ frecvența și intensitatea sforăitului. Participanții la acest studiu, care au luat uleiul de mentă timp de 30 de zile, au avut o reducere semnificativă a frecvenței și intensității sforăitului în comparație cu grupul de control.

Alți cercetători au analizat efectul ceaiului de mentă asupra sforăitului. Un studiu publicat a arătat că persoanele care au băut ceai de mentă au avut o reducere semnificativă a sforăitului în comparație cu subiecții din grupul de control. Acest lucru poate fi explicat prin efectul decongestionant al mentolului, care se găsește în menta. În plus, alte studii au arătat că menta poate reduce inflamația și iritația din tractul respirator, ceea ce poate ajuta la prevenirea sforăitului.

De asemenea, menta poate ameliora congestia nazală, care este o altă cauză comună a sforăitului. Există mai multe modalități de a utiliza menta pentru a reduce sforăitul. Poți încerca să mănânci frunze proaspete de mentă sau să adaugi frunze de mentă uscate la ceaiul tău preferat. De asemenea, poți încerca să folosești uleiul esențial de mentă. Adaugă câteva picături de ulei esențial de mentă într-un vas cu apă fierbinte și inhalează aburul timp de 5-10 minute înainte de culcare.

În afara cauzelor medicale, sforăitul poate avea legătură și cu calitatea aerului din dormitorul tău. Soluția poate fi o plantă care te poate ajuta să respiri ușor și să dormi mai bine. Aceasta este planta de ananas, care poate fi ușor crescută într-un ghiveci în propriul tău dormitor.

Această plantă are proprietăți remarcabile de îmbunătățire a calității aerului, ajutând la reducerea probabilității de a sforăi. Planta tropicală de ananas are un ciclu de creștere de aproximativ doi ani și va produce un ananas în miniatură. Deși arată ca un ananas obișnuit, nu este comestibil, ci mai degrabă decorativ. Planta de ananas, în afară de a fi o plantă decorativă interesantă, are și proprietăți terapeutice uimitoare.

Conform studiilor, această plantă tropicală ar putea fi un remediu natural excelent pentru îmbunătățirea calității aerului în casă. Un studiu realizat de NASA în anii '80 a demonstrat că planta de ananas poate ajuta la reducerea nivelurilor de dioxid de carbon și amoniac din atmosfera internă a casei. Acest lucru se datorează abilității sale de a absorbi aerul poluat și la rândul său de a elibera oxigen.

