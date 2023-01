In urma verificărilor efectuate la operatorul economic Arogant Lounge S.R.L. cu punctul de lucru situat în Piața Alba Iulia. Nr. 8, s-au constat următoarele deficiente: - Spațiul de producție - paviment cu mizerie pe zone întinse, cu linoleum depreciat, lipsa, zone murale cu impurități, zona grătare/aragaz/plita cu acumulare de impurități de culoare neagră-maronie in zona fantelor de aerisire, sistem de ventilație cu acumulare de impurități, zona bancurilor reci- chedere rupte cu acumulare de impurități, grătare cu exfoliere vopsea și zone de rugina; chiuveta spălat vase mari amplasată lângă bancul rece de lucru fără o delimitare fizica de acesta; - Zona depozitare/congelare/refrigerare: paviment cu acumulare de mizerie pe suprafețe întinse, ciobituri, lipsa material, pereți murdari, rafturi cu acumulări de impurități; nu exista o depozitare distincta pentru produsele amplasate in spațiul de depozitare (oua, produse lactate, băuturi); pragurile de intrare cu acumulare de mizerie; - La verificarea spațiilor de depozitare cu produse congelate, au fost identificate produse carne - vită, ambalate cu dublă etichetare; eticheta producătorului precizează date și termene diferite de producție, respectiv de consum fata de a doua eticheta a ambalajului; deasemenea in spațiile de depozitare fără regim termic, au fost identificate condimente, otet cu ddm depășit; - [ ] La verificarea listei meniu, se constata informații înșelătoare cu privire la folosirea unor ingrediente pentru anumite anumite preparate culinare, respectiv ingredientul parmezan care apare ca ingredient la mai multe preparate culinare este înlocuit cu brânza dura (Grana Duro), produs inferior acestuia, la rubrica băuturi cafea/frappe nu sunt menționate Ingredientele produselor; deasemenea, mențiunile cu privire la riscul alergenilor este prezentat intr-o forma generică, neexistând mențiuni cu privire la alergeni pentru fiecare preparat in parte.