Poate că alegi tu tipul greșit de femei și ar trebui chiar tu să-ți schimbi standardele. Deși, întâlnirile de amor n-ar trebui să însemne categorisirea femeilor, sunt unele tipuri de personalitate care îi fac pe bărbați să o ia la fugă.

Dacă stai deoparte de aceste tipuri de femei, nu vei avea mai târziu dureri de cap, așa sunt sfătuiți bărbații.

1. Vorbăreața

Acest tip de femeie, căreia nu-i tace gură niciodată, abia are timp să respire. Singurul lucru care pare să o preocupe are legătură cu ea. Întotdeauna are ceva de comentat indiferent de subiect și vrea să domine orice conversație.

2. Disperata

Femeia din această categorie este fantastică, cel puțîn la început, până când începe să vorbească despre căutarea unor locații de nuntă, despre câți copii vrea sau de numele câinelui familiei, chiar de la prima întâlnire. Când o femeie avansează atât de repede, ar trebui să fii foarte atent. Are nevoie disperată de un bărbat așa că oricine s-ar putea află pe lista să, chiar și cerșetorul de la colțul blocului.

3. Critica

Nimic din ceea ce faci tu nu este suficient de bun în ochii ei. Nimic nu pare că merge dacă nu este făcut conform standardelor sale. Orice este spus despre orice este scos din context și transformat într-un motiv de ceartă. Acest tip de femei are un bagaj emoțional bogat și te va transformă într-o persoană nervoasă și acră iar viață cu ea va fi mizerabilă.

4. Pițipoanca

Această femeie nu poate trece nici cel mai ușor test de inteligență însă este doctor în știință când este vorba despre dormitor. Pentru această femeie care arată excelent , provocarea este să nu deschidă gură. Abilitățile sale indubitabile se bazează doar pe componentă fizică. Iar după o singură noapte de nebunii nu-ți dorești să o prezinți părinților tăi.

