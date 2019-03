Alimentul miraculos recomandat de NASA. Va fi hrana viitorului!

Spirulina este o microalgă de culoare verde-albăstrie, una dintre cele mai vechi forme de viaţă de pe Pământ, care a ajutat la producerea oxigenului timp de milioane de ani, astfel încât alte forme de viaţă să poată apărea.

Caracterizată ca fiind un „superaliment“, spirulina este atât de bogată în nutrienţi încât o dietă bazată pe apă şi pe această algă poate să susţină buna funcţionare a organismului.

„Istoric vorbind, consumul de spirulină ne duce în cele mai vechi timpuri, pe vremea civilizațiilor Aztece. De-a lungul timpului, s-a descoperit că pe lângă energia pe care ți-o dă, această algă are proprietatea de a-ți detoxifia ficatul și de a-ți întări sistemul imunitar deoarece este extrem de bogată în proteine și nutrienți precum fier, potasiu, magneziu, fosfor, calciu și beta-caroten”, afirmă farm. cercet. Biosunline – dr. Anca Pop, conform doctorulzilei.ro.

Studiată și de NASA



Interesant este faptul că cei de la NASA, spune dr Pop, au realizat numeroase studii despre această algă-minune și au descoperit că 1 kg de spirulină are aceleași proprietăți nutritive ca 1,000 de kg de legume. „Ținând cont de acest lucru, nu e de mirare că spirulina ar reprezenta un beneficiu major la dietă de slăbire, mai ales că reduce și pofta de mâncare”, mai spune specialista.

Multe diete pentru slabit exclud anumite grupe de alimente importante pentru aportul lor de vitamine si minerale. Este maiales cazul vitaminelor din grupul B (cand sunt excluse carnea si alimentele bogate in amidon) sau al celor liposolubile de tipul A, D si E (daca se mananca doar preparate fara grasime sau daca au fost excluse materiile grase de tipul ulei sau unt).

Un aliment al viitorului



O alta carenta frecventa este cea de saruri minerale, in special de magneziu (pe care il luam din alimentele cu un continut energetic ridicat, precum ciocolata, legumele uscate sau bananele), si de oligoelemente: fier, cupru si zinc in principal, din cauza excluderii produselor de origine animala. Consecintele sunt multiple: de la oboseala fizica si psihica la afectiuni cutanate, ameteli, scaderea imunitatii.

Dietele drastice, din care sunt eliminate cu totul grasimile, pot duce la probleme de memorie si de concentrare, la depresie si la afectiuni cardiovasculare. Slabirea musculaturii este si ea o problema de care se lovesc multe persoane aflate la dieta. Pentru ca aportul de calorii este prea scazut, organismul trebuie sa-si ia energie din rezervele proprii de grasimi si proteine. Dat fiind ca proteinele intra in structura fibrelor musculare, muschii au tendinta sa se topeasca in regimurile hipocalorice. Muschii contribuie si la sustinerea articulatiilor, iar proteinele sunt prezente in structura scheletului, asa ca nu pot fi neglijate nici problemele osteoarticulare ce pot interveni in cazul dietelor aspre.

Aceste carente de vitamine si minerale pot fi evitate cu ajutorul spirulinei, considerata un aliment al viitorului si un veritabil medicament.

Are și contraindicații în următoarele situații:

Deși e bună pentru majoritatea oamenilor, spirulina are însă și contraidicații în mod special pentru cei alergici la iod sau la fructe de mare, pentru cei cu boli auto-imune (lupus, scleroză etc. ), iar gravidele trebuie să consulte medicul înainte de cura cu spirulină. De asemenea, și cei care iau medicamente de coagulare a sângelui este indicat să ceară mai întâi sfatul specialistului!

Iată beneficiile plantei acvatice:

-Ajută la buna funcționare a ficatului și este perfectă în curele de detoxifiere a organismului. Fiind bogată în clorofilă, spirulina ajută la eliminarea toxinelor din sânge și la întărirea sistemului imunitar al organismului uman.

– Are foarte multe proteine și conține toți cei opt aminoacizi esențiali organismului, într-o formă ușor de asimilat. Are de șase ori mai multe proteine decât un ou și de trei ori mai multe proteine decât carnea de vită, spre exemplu. Este recomandată celor care se confruntă cu boala Lyme (dată de înțepătura de căpușe).

– Este bună pentru oase și dinți. O singură pastilă de spirulină conține de 26 de ori mai mult calciu decât un pahar de lapte, spre exemplu. Astfel, este recomandată celor care țin o dietă fără lapte sau au intoleranță la lactoză

– Este unul dintre cei mai puternici antioxidanți naturali care se găsesc pe Pământ. Conține un mix de Vitamina E, Seleniu și Carotenoid, care cumulează o forță deosebită în neutralizarea radicalilor liberi, și care are un efect protector împotriva îmbătrânirii celulare.

– Este benefică pentru ochi. De foarte multe ori auzim că morcovii sunt foarte buni pentru vederea noastră, dar specialiștii susțin că spirulina are de 25 de ori mai mult beta caroten decât morcovii.

– Având un conținut mare de Vitamina A, reglează funcționarea glandelor sebacee. Astfel este evitată secreția excesivă a acestora și congestia lor (acneea)