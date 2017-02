Şoferii primesc o lovitură. Ce se va întâmpla cu timbrul de mediu

Ministrul Mediului, Daniel Constantin, a anunţat marţi că autorităţile vor prezenta, în perioada următoare, o alternativă la Timbrul de mediu, despre care oficialul a menţionat că va fi "un sistem modern, european pe care l-am gândit, astfel încât să fie toată lumea mulţumită şi să ne atingem obiectivele de mediu".

"Aşa cum ştiţi, prin Legea celor 102 taxe, timbrul de mediu a fost eliminat. A existat, până acum, o gândire conform căreia trebuia să încasăm la bugetul AFM-ului taxa. Eu nu vreau să vizez chestiunea asta. Pentru mine este foarte important, ca şi pe zona de deşeuri, să trăim într-un mediu mult mai curat. Vă reamintesc că Bucureşti, Braşov şi Iaşi sunt, în momentul de faţă, sub procedură de infringement din cauza calităţii aerului. De aceea, eu gândesc împreună cu alte instituţii ale statului, în momentul de faţă, un sistem modern, astfel încât să nu venim cu taxare suplimentară pe cetăţean, dar în acelaşi timp să ne asigurăm că avem autoturisme din ce în ce mai puţin poluante care să fie pe străzile noastre, mai ales în zonele unde avem aglomerări urbane. O să prezentăm, probabil săptămâna viitoare, un sistem modern, european, pe care l-am gândit, astfel încât să fie toată lumea mulţumită şi să ne atingem obiectivele de mediu", a spus Constantin, potrivit Capital.ro.

Pe de altă parte, ministrul Mediului a precizat că, în 2017, vor urma să primească buget 11 programe de mediu

"În momentul de faţă, din finanţare AFM şi din banii pe care îi avem în Ministerul de Finanţe din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, vrem să finanţăm nu mai puţin de 11 programe în acest an. Probabil că, în săptămânile următoare, vom lansa un prim set de măsuri care să vizeze o soluţie pentru ceea ce înseamnă înlocuirea taxei de timbru, de fapt înlocuirea sistemului şi să ne asigurăm că nu avem maşini poluante pe străzile unde avem aglomeraţie foarte mare. Odată cu această soluţie, probabil că vom lansa şi o campanie de conştientizare, apoi măsura cunoscută sub denumirea de 'Rabla', dar şi 'Rabla Plus' - adică maşini electrice pentru care vom acorda o valoare poate dublă faţă de anul trecut, coroborată în acelaşi timp cu staţii electrice de încărcare, în mai multe zone. În afară de aceste măsuri, sunt şi altele care au fost şi anul trecut - 'Casa verde' şi 'Casa verde plus'. Apoi, mă refer la un program pe care dacă vreţi îl putem denumi 'Rabla pentru electrocasnice'. Cred că este nevoie şi aici, pentru că avem ţinte şi în domeniul respectiv", a subliniat Daniel Constantin.