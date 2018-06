Simona Halep, Roland Garros. Gică Hagi, veste de ultimă oră despre adversara Simonei Halep

Gică Hagi

Simona Halep va juca sâmbătă, de la ora 16.00, finala de la Roland Garros, împotriva lui Sloane Stephens (10 WTA).

Stephens a învins-o fără emoții pe compatrioata Madison Keys (13 WTA), scor 6-4, 6-4, după o oră și 19 minute de joc.

Gică Hagi a urmărit semifinala Simonei Halep cu Muguruza din tribunele de la Paris, unde a stat alături de Gică Popescu şi familia Simonei Halep. "Regele" a furnizat şi câteva detalii tehnice despre Sloane Stephens (10 WTA).

"Simona Halep are talent înnăscut, fizic şi mental stă foarte bine. Ea devine mai bună. Gestionează foarte bine momentele-cheie, de presiune. Am stat împreună cu familia Simonei Halep, cu Gică Popescu şi cu Virginia Ruzici. Eu am uzis înainte de meciul cu Muguruza că va câştuga. Joacă foarte bine Simona Halep în momentul de faţă. E o jucătoare completă. Presiunea este plăcerea de a juca. Nu te afectează presiunea. Asta înseamnă dorinţa de a deveni cel mai bun. Simona Halep a devenit în fiercare zi mai bună. În finală, Simona să fie atentă. Să analizeze bine adversarul cu care joci, să găseşti părţile negative. Orice adversar are şi minusuri. Stephens e puternică, e mare, e masivă, dar lentă. Simona e mică, dar iute", a spus Gică Hagi la Digisport.