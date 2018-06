Simona Halep, finala Roland Garros. Rareş Bogdan, despre ce făcea tatăl Simonei Halep în tribune

Rares Bogdan

Simona Halep e în a treia finală a carierei la Roland Garros! Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a luptat joi,cu Garbine Muguruza (25 de ani, 3 WTA) pentru un loc în finala de la Roland Garros.

Rareş Bogdan a urmărit semifinala de la faţa locului şi a observat cum Stere Halep, tatăl Simonei Halep, a comunicat cu fiica lui în aromână.

"Extraordinară atmosfera la Roland Garros. Românii au susţinut-o încă de la început pe Simona. Gică Hagi şi Gică Popescu au fost lângă mine şi au trăit meciul. Gică Popescu a ghicit şi rezultatul. Ambii au avut lacrimi în ochi. Sunt foarte mulţi români la Roland Garros. Am văzut reacţiile părinţilor Simonei. Când Simona a avut un moment greu în setul 2, tatăl ei i-a transmis mesaje din tribune în aromână. A fost un moment de suflet să vezi cum comunică tatăl cu fiica lui. Muguruza a fost cea mai dificlă adversară pe care putea s-o aibă. Simona are drumul liber spre titlu. Parcul de la Roland Garros este plin de români", a spus Rareş Bogdan la Realitatea TV.