Simona Gherghe a dezvăluit sexul copilului pe care urmează să-l aducă pe lume

Simona Gherghe a șocat o țară întreagă când s-a aflat că este din nou gravidă. Prezentatoarea tv de la Antena 1 a dezvăluit faptul că este însărcinată pentru a doua oară. Vedeta a dezvăluit care este sexul celui de-al doilea copil.

Simona Gherghe este o mamă model, iar acum este și mai fericită de când a aflat că va aduce pe lume cel de-al doilea copil, și că va fi mamă pentru a doua oară. Simona Gherghe trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Răzvan Săndulescu cu care mai are deja un copil.

Simona Gherghe va avea un băiețel

Simona Gherghe este și fericită și speriată de faptul că va avea acum un băiețel deoarece ea știe cum să crească o fetiță, dat fiind faptul ca mai are o fiică.

„Vreau să spun că… sunt însărcinată! Da, mi-am luat… rochia asta am purtat-o și când eram însărcinată cu Ana… O să am un băiat. Ana o să aibă un frățior. Eu nu știu să am băiat, eu știu să am fată”, a spus Simona Gherghe.

Sursa: click.ro