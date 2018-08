Serena Williams, în depresie cruntă. S-a retras de la Montreal

Serena Williams

Fostul lider mondial, Serena Williams trece, la 36 de ani, prin câteva momente delicate, care au făcut-o să renunţe la turneul de la Montreal şi la o confruntare în semifinalele competiţiei cu Simona Halep (1 WTA).

Serena Williams, pe Instagram: "Săptămâna trecută nu a fost uşoară pentru mine. Nu doar că a trebuit să accept anumite dificultăţi personale, ci am şi fost în depresie. În mare parte a timpului am simţit că nu am fost o mamă bună...".

Alarmată de starea sa, Serena a început să se informeze în privinţa unei situaţii care a pus-o pe jar, atât în viaţa personală, cât şi pe plan sportiv: "Am citit mai multe articole despre depresia postnatală şi am aflat că poate dura chiar şi trei ani dacă nu te tratezi. Cel mai mult îmi place să comunic, să vorbesc cu mama, sora şi prietenii mei, care să-mi spună că aceste emoţii sunt normale", a scris Serena pe Instagram, preluată de Agerpres.

La Montreal, nu vom avea parte de un duel Halep-Williams, după ce sportiva din SUA şi-a anunţat retragerea invocând motive personale, care între timp s-au aflat. Cele două tenismene se aflau pe aceeaşi parte de tablou şi s-ar fi putut întâlni în semifinalele competiţiei. La 36 de ani, Serena se află în ascensiune după pauza pe care a luat-o cu prilejul naşterii fetiţei sale.