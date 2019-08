Schimbăm miniștri la Justiție ca pe șosete, dar principalele instituții sunt în aer

În timp ce la Justiție miniștrii sunt schimbați pe bandă rulantă, două dintre marile parchete ale țării sunt conduse tot de interimari. Direcția Națională Anticorupție nu are un titular, după mai bine de un an de la revocarea Laurei Codruța Kovesi. La fel stau lucrurile și la Parchetul General, cu toate că au trecut patru luni de la plecarea lui Augustin Lazăr, potrivit unei analize făcute de Realitatea TV.

De la preluarea puterii, la finalul lui 2016, in urma alegerilor parlamentare, PSD a schimbat trei ministri ai Justitiei. Unul dintre ei a ajuns in functie de doua ori. Florin Iordache a fost primul, creierul ordonanței 13. A urmat apoi Ana Birchall, ca ministru interimar, dupa care a fost pus in functie Tudorel Toader. Revocat si el, in locul sau a ajuns din nou Ana Birchall, de aceasta data titular. Dar Birchall a fost înlăturată, iar locul său ar putea fi luat de judecatoarea Dana Gîrbovan.

Dana Gîrbovan, propusă vineri, 23 august, de PSD, pentru funcția de ministru al Justiției, a acordat un singur interviu până acum, site-ului realitatea.net.

În cei doi ani și jumătate, sistemul judiciar a fost asaltat de acuzații, controverse și scandaluri. Unul dintre cele mai mari: demiterea Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA.

La mai bine de un an de la plecarea fostei șefe DNA, instituția nu are, încă, un șef titular. Tudorel Toader a propus-o în fruntea parchetului pe procuroarea Adina Florea, cea care o anchetează acum pe Kovesi. În ciuda insistențelor fostului ministru, președintele Iohannis s-a opus. Așa că Direcția este condusă și acum de un procuror-șef interimar.

Șeful procurorilor din România este și el interimar. Tudorel Toader a refuzat toți candidații intrați în cursa pentru conducerea Parchetului General, după plecarea lui Augustin Lazăr, și a reluat procedura. Ajunsă ministru, Ana Birchall a anulat demersul predecesorului său.

De la declarația Anei Birchall au trecut patru luni, însă nu s-a întâmplat nimic. Parchetul General este condus, temporar, de procurorul Bogdan Licu.