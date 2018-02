Scene halucinante în Parlamentul European, cu Grapini şi Nicolai, la dezbaterea pe legile justiţiei

Scandal în Parlamentul European, în prezența ministrului Tudorel Toader! La Strasbourg a avut loc o dezbatere despre statul de drept și justiția din România. Comisia Europeană împărtășeste îngrijorările, a transmis comisarul european pe justiție. ,,Sunteți dezamăgirea zilei mele”, i-a răspuns Maria Grapini, în timp ce europarlamentarii PSD au ridicat tonul și au acuzat oficialii că sunt părtinitori.

"Doamna comisar, sunteti dezamagirea zilei mele! Va las aceasta brosura...Modificarea legilor justitiei este o necesitate. Doamna Macovei a facut un pachet de legi prin asumare in care au ramas multe articole neconstitutionale. Mii de oameni au fost bagat in puscarie pe legile doamnei Macovei si acum platim la CEDO", a spus Maria Grapini.

Totodată, şi Norica Nicolai a avut o reacţie dură la adresa comisarului european pentru Justiţie:

"La Bucuresti avem intentia de a legifera, nici nu am avut o discutia despre modificarea Codurilor penale. Prezumtia de nevinovatie, drepturile si libertatile, nu sunt chestiunile pe care dvs le garantati? Ce ati facut, doamna comisar, cand zeci de oameni au fost arestati in mod abuziv? Ce ati facut cand oamenii au fost interceptati ilegal? Justitia se face cu corectitudine, si numai de astfel de valori nu dati dovada in aceasta dezbatere."