SCANDAL pe numirea șefului Statului Major. Reacția ministrului Apărării

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, vineri, că CSAT nu a aprobat propunerea ministrului Apărării pentru şeful Armatei, situaţie care a fost generată de incompetenţa PSD. Preşedintele a anunţat că a semnat decretul de prelungire a mandatului de şef al Statului Major General al Armatei pentru generalul Nicolae Ciucă. Într-o postare pe Facebook, ministrul Apărării, Gabriel Leş, îl acuză pe Iohannis de blocaj.

"Am sperat că Armata română poate fi ţinută în afara disputelor de natură politică.



Nu este prima instituţie pe care Presedintele României încearcă să o blocheze, avem chiar decizii ale CCR în acest sens, însă observ că rivalitatea cu PSD este mai importantă decât funcţionarea unor instituţii vitale, mai ales în contextul preluării Preşedinţiei Rotative a UE.



Astăzi, în şedinţa CSAT, Președintele a invocat motive de nelegalitate, fără însă a aduce un singur argument de natură juridică.



Conform legii 346/2006, “Șeful Statului Major General este numit de Președintele României, la propunerea Ministrului Apărării, cu avizul Premierului, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an.” Așadar, din punct de vedere legal și cutumiar, mandatul se încheie fără echivoc la finele celor patru ani.



Consider că orice abordare distinctă de cea în spiritul şi litera legii transmite un semnal negativ, sugerând prin eventuala prelungire a mandatului actualei conduceri că există elemente imperative care să reclame o astfel de măsură excepțională, ori că Armata română este într-o criză de leadership.



De când am venit în minister nu am îndepărtat persoane ci am întărit echipa. Vreau să fie bine înţeles faptul că eu nu discut despre persoane. Nu am simpatii şi antipatii. Evaluarea personalului se face exclusiv pe baza rezultatelor şi a obiectivelor îndeplinite. Astfel, propunerea SMAp s-a făcut exclusiv în baza unui CV, a unui profil care să corespundă exigenţelor funcţiei.



Am dorit ca transferul să se facă în condiții optime, succesorul întrunind toate criteriile pe care le presupune ocuparea unei poziţii de acest nivel. Prin propunerea generalului Dumitru Scarlat, actualmente reprezentant al Armatei Romane la NATO si UE, am vizat cooptarea în conducerea ministerului a unei persoane cu experiență substanțială la Bruxelles, și fin cunoscător al profilului României în NATO și UE.



MApN va avea un rol important în exercitarea Preşedintiei Consiliului UE şi tocmai de aceea am optat pentru un profesionist acomodat cu temele europene şi euroatlantice, și al cărui CV este dincolo de orice suspiciuni", a scris ministrul Apărării, Gabriel Leş, într-o postare pe Facebook.