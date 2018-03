Scandal cu aluzii sexuale la Primăria Capitalei. Firea amenință cu dezvăluiri: "Am lista cu iubiții"

Gabriela Firea, scandal la Primăria Capitalei

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, și-a ieșit din fire în timpul ședinței de consiliu general. Enervată că opoziția nu vrea să voteze bugetul de 1,2 miliarde lei acordat celor 22 de companii municipale, primarul PSD al Capitalei amenință cu dezvăluiri bombă despre rudele și amantele consilierilor PNL.

Ședința de miercuri din Consiliul general al Primăriei Capitalei s-a lăsat cu un scandal monstru. Gabriela Firea a declarat că va face publică "lista" cu rudele, iubiții, amantele din primărie ai consilierilor PNL.

"Voi face publică lista cu toate rudele dvs, domnule consilier general, cu prietenii colegilor dvs... Avem lista completă cu toate. Rudele, cunoștințele, prietenii, vecinii, iubiții, puncte puncte, ai celor de la PNL, PDL, acești consilieri care se opun, dar rudele și prietenii lor câștigă bani grei de la Primărie", a declarat Gabriela Firea în ședința de consiliu general.

Acuzațiile lui Firea vin după ce presa a scris că directorii din companiile înființate la primăria Capitalei au susținere politică.

În replică, consilierul PNL Ciprian Ciucu, vizat de acuzațiile Gabrielei Firea, spune că nu are "schelete în dulap" și că nu a avut nicio legătură cu primăria până nu a fost votat în Consiliul General.

"De la tribuna Consiliului General, în fața presei, în fața bucureștenilor, Primarul General m-a acuzat că aș avea "rude, prieteni, vecini, iubite..." care au avut/au contracte cu PMB! Și că de aceea mă opun firmelor domniei sale.

Aste este o calomnie și o minciună sfruntată! Nu am avut nicio legătură cu primăria până am fost votat în Consiliul General. Nu am schelete în dulap, sunt curat. Asta e problema ei și recurge la minciuni, inițiază știri false.

Dar nu-i nimic, eu deja am mapat rudele, soțiile, prietenii PSD/ALDE/PMP", a scris Ciucu pe pagina sa de Facebook și a publicat lista de mai jos:

Consiliul General al Primăriei Capitalei decide astăzi dacă aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale celor 22 de companii municipale, precum şi delegarea unor servicii publice către acestea.

Bugetul pentru 2018 al companiilor înființate anul trecut de primarul Firea este estimat la 1,2 miliarde lei.

Din această sumă, circa 370 milioane merg pentru cheltuieli de personal, companiile estimând că până la finalul anului vor avea circa 8.000 de angajați (3.000 doar la Compania Municipală de Pază și Protecție).

Primăria Capitalei are circa 890 de angajați, iar cheltuielile de personal, atât pentru aparatul propriu, cât și pentru instituțiile din subordine, cel puțin încă 1000 de persoane, se ridică în 2018 la 377 milioane lei - sumă comparabilă cu cea acordată şi pentru mega-holdingul municipal.

Pentru investiții, însemnând mașini, calculatoare, scule, echipamente, se estimează suma de 300 milioane lei.

Realitatea.net a scris deja că bucureștenii vor plăti bani în plus pentru serviciile realizate de cele 22 de companii municipale. Citește: Cum sunt "topiți" banii bucureștenilor în cele 22 de companii municipale ale Gabrielei Firea

"Din păcate, aceste companii vor fi o replică fidelă a acelei părți nefuncționale din administrație: oameni incompetenți aduși pe funcții bine remunerate, lipsă cronică de proceduri de lucru, lipsă de transparență, de competență și de bune intenții. Vor fi cel mai probabil 22 de mașinării de tăiat frunză la câini, cum se spune. Din cifrele pe care le-am analizat, salariile vor fi satisfăcătoare, mai ales în anumite compani. De exemplu, peste 6000 de lei salariu mediu net la Trustul de Clădiri Metropolitane, 5.500 lei net mediu la Compania Dezvoltare Durabilă și la Tehnologia Informației..Sunt băgați pe ușă din spate toți clienții politici, iar oamenii competenți sunt ținuți afară", a declarat pentru Realitatea.net consilierul USR Roxana Wring.

Între timp, firmele private din tot mai multe domenii de activitate se asociază pentru a depune sesizări la Consiliul Concurenței și chiar la Comisia Europeană legat de concurența neloială și chiar de efectele de distorsionare a pieței.