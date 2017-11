Sărbătoare MARE pe 21 noiembrie: Ce nu ai voie să faci de Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Sărbătoare 21 noiembrie. Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Intrarea Maicii Domnului în Biserică are loc în fiecare an pe data 21 noiembrie. Prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului, Intrarea Maicii Domnului în Biserică, cunoscută în popor sub numele de Vovidenia sau Ovidenia, aminteşte de momentul în care Fecioara Maria a fost adusă de părinţii săi, Ioachim şi Ana, la Templul din Ierusalim.