Samsung a făcut anunțul: când lansează telefonul care să învingă concurența

Samsung a anunțat când pregătește pentru public noul telefon. Se va numi Galaxy Note 10 și va avea un design similar seriei Galaxy S, doar că păstrează stylusul S Pen și un ecran mai mare. Camerele foto vor fi tot numeroase, dar și un ecran mai mare. Și acestea nu sunt toate noutățile.

Samsung Galaxy Note 10 ar putea aduce cele mai mari schimbări pentru această serie. E și de așteptat, pentru că în toamnă și Apple va prezenta un nou telefon. Noul smartphone al coreenilor va fi prezentat oficial în New York. Evenimentul se va desfășura pe 7 august. Astfel că în septembrie o să-l poți cumpăra deja.

Ce noutăți aduce Samsung pe noul telefon

Compania coreeană ar avea o versiune standard, una mai mică, care primește același „e" în denumire, și un model Samsung Galaxy Note 10 5G. Toate modelele Samsung Galaxy Note 10 ar avea același procesor și de la 6 până la 12 GB de memorie RAM. Spațiul de stocare ar ajunge până la 512 GB.

Cea mai bună versiune ar fi Galaxy Note 10 Plus. Până acum s-a zvonit că s-ar numi Pro, dar Samsung rămâne la Plus, ca pe Galaxy S10. Ar avea un ecran de 6,75 inci 2K+ cu camera de selfie integrată în ecran sub forma unei găuri – spre deosebire de alegerea ceva mai frumoasă de la Galaxy S10. Altfel, bateria ar rămâne de 4.000 mAh, ca pe versiunea precedentă.

Modelul mai mic, Galaxy Note 10e, ar avea un ecran de 6,28 inci, o baterie de 3.400 mAh și cu un senzor foto în minus.

În 2019, pe noul model, e de așteptat ca stylusul S Pen să devină și mai util, iar autonomia lui să fie mai mare. Cel mai probabil producătorul va miza să facă din stylus un instrument cât de cât independent de telefon, eventual să poți controla și gadgeturi într-un sistem smart home.

Deocamdată n-avem un preț oficial, dar cel mai probabil va trece de 1.000 de euro.

Sursa