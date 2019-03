Romania - Feroe LIVE VIDEO Pro TV preliminarii EURO 2020. Surprizele lui Contra din primul "11"

Romania - Insulele Feroe este meciul de marţi seară, de la 21.45, din preliminariile lui EURO 2020. Acesta este a doua partidă din actualele preliminarii, după eşecul cu Suedia, 1-2.

Romania - Feroe LIVE VIDEO Pro TV. Partida se joacă la Cluj, pe stadionul CFR-ului. Căpitanul tricolorilor, Cristi Săpunaru, nu joacă cu Feroe din cauza unei accidentări.

UPDATE. Primul "11" al României: Tătăruşanu - Benzar, Moţi, Grigore, Bancu - Deac, Răzvan Marin, Stanciu, Chipciu - Puşcaş, Keşeru

Romania - Feroe LIVE VIDEO Pro TV. Cosmin Contra a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că repriza a doua a meciului cu Suedia ar putea să fie etalon de joc pentru reprezentativa pe care o conduce.

''Pentru felul în care am încercat să revenim în joc şi felul în care am reuşit să ţinem Suedia în jumătatea proprie şi să încercăm să egalăm de la 2-0 pe terenul Suediei (...), din punctul meu de vedere, în a doua repriză nu am ce să reproşez jucătorilor. Sper ca a doua repriză cu Suedia să fie etalonul la care trebuie să ne uităm de acum înainte la echipa naţională", a spus Cosmin Contra.

Romania - Feroe LIVE VIDEO Pro TV. El s-a referit şi la meciul de marţi cu Insulele Feroe şi a spus că în Europa nu mai există echipe mici.

"Din ce am analizat eu, e o echipă bine aşezată în teren (...), sunt foarte periculoşi, au jucători foarte înalţi şi masivi, dar cred că până la urmă trebuie să fim atenţi, pentru că nu mai există echipă mică în Europa în momentul de faţă şi pe fiecare trebuie s-o tratăm cu cea mai mare seriozitate", a punctat antrenorul român, preluat de Agerpres.