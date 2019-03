Romania - Insulele Feroe. Cosmin Contra s-a luat de toată lumea. A răbufnit

Cosmin Contra

FOTO: gsp.ro

România întâlneşte Insulele Feroe, marţi, de la ora 21.45, în preliminariile Euro 2020.

Acest meci vine după eşecul din Suedia, de sâmbătă, 1-2. Cosmin Contra a fost criticat pentru alăctuirea echipei cu nordicii, precum şi pentru schimbările din timpul partidei. Selecţionerul n-a mai rezistat, iar luni seară a răbufnit.

"Nu pot să spun că nu mă deranjează anumite lucruri spuse de foşti jucători ai naţionalei sau de foşti antrenori ai naţionalei. Le transmit un lucru: când vor fi ei antrenori aici, să facă ce schimbări vor ei. E simplu să critici şi să nu analizezi ce s-a întâmplat. Au fost 7 jucători tineri în Suedia.

A fost prima înfrângere a mea într-un meci oficial şi se dă în mine şi în jucători. Să vorbim că nu am experienţă, când am atâtea meciuri în Liga 1 fără înfrângere. Am câştigat o Cupă, o Cupă a Ligii, aproape am luat un campionat cu Dinamo când nimeni nu ne dădea vreo şansă. Cine vorbeşte mai bine ar lua CV-ul meu şi l-ar analiza. La echipa naţională e un spirit şi nu ne dăm bătuţi niciodată", a spus Cosmin Contra la conferinţa de presă.