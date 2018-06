TOP 7 rochii de vară la modă fabricate în România

Iată, în această perioadă, câteva dintre cele mai atractive oferte la rochii fabricate în România. Am ales modele atât de seară, cât și pentru zi.

În acest articol vă prezentăm câteva dintre cele mai interesante rochii fabricate în România. Mai multe detalii LA ACEST LINK.

Rochie Maria neagra cu broderie deosebita la bust. Alege rochia neagra Maria cu broderie deosebita la bust pentru o tinuta speciala la orice eveniment! Rochia este dreapta, dintr-un voal delicat cu efect bufant la baza datorita unui volan maxi si aspect evazat pe maneci. Tonul clasic negru este accesorizat cu broderie florala deosebita pe nuante contrastante de rosu, galben si vernil. Rochia se inchide cu un nasture la spate. Mai multe detalii și oferta o găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Marisa bleumarin clos cu imprimeu colorat. Fii remarcabila la orice petrecere, purtand rochia bleumarin Marisa clos cu imprimeu colorat! Rochia este in croi clos, cu pliuri maxi pe solduri, punandu-ti in valoare silueta. Decolteul in forma de V este completat delicat de un guler maxi care se continua peste umeri. Rochia are o textura fina din tafta accesorizata cu un imprimeu floral maxi pe tonuri contrastante. Buzunarele sunt discrete pe linia soldurilor. Mai multe detalii și întreaga listă de rochii o găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Moze Martina clopot neagra cu broderie. Feminina si lejera, confortabila la purtat se aseaza delicat pe corp datorita croiului larg,iar tull-ul negru transparent accesorizat cu broderie ofera tinutei o nota misterioasa si delicata. Mai multe detalii găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Artista verde de banchet cu broderie. Rochie scurta verde de banchet din tull amplu cu broderie in talie, decolteu adanc. Lungime: 90 cm. Material: 95% poliester, 5% elastan. Mai multe detalii găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Kerry clos de vara cu imprimeu floral rosu. Este o rochie eleganta de vara cu imprimeuri florale in tonuri de rosu si fusta lejera, in clos. Mai multe detalii și întreaga ofertă găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Armina rosie cu imprimeu floral. Rochie midi eleganta rosie cu imprimeuri florale, guler tip chinezesc și nasturi eleganti la guler. Mai multe detalii și întreaga ofertă o găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Talia clos de vara cu imprimeu floral deosebit. Alege rochia clos Talia de vara cu imprimeu floral deosebit pentru un look fresh si feminin in orice moment al zilei! Rochia este in croi clos, cu pliuri discrete pe solduri, pentru a-ti evidentia feminitatea. Tonul crem elegant este accesorizat cu un imprimeu maxi floral in nuante de mov, vernil si albastru. Rochia are decolteu oval discret. Mai multe detalii și întreaga ofertă o găsiți LA ACEST LINK.