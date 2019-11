Rezultate vot 2019 // Exit poll 2019 președinte: Cine intră în turul II?

Rezultate vot 2019 // Exit poll 2019 președinte. Fostul premier Viorica Vasilica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a votat în jurul orei 8.00.

"Am votat pentru o Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură și demnă în care românii să nu se teamă că nu au ce pune pe masă. Am votat împotriva tăierilor de pensii și salarii și a austerității Am votat pentru o Românie a normalității. Fiecare român trebuie să contribuie la creionarea unei Românii mai bune. Eu cred mult în români", a declarat Viorica Dăncilă după vot.