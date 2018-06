Remediul italian care luptă împotriva îmbătrânirii premature

Pielea reuseste sa se mentina tanara datorita elasticitatii si colagenului, dar cu timpul productia acestora incepe sa scada. Din nefericire, lumea in care traim este din ce in ce mai agitata, stresul cotidian la care suntem predispusi se numara printre cauzele imbatranirii premature. Mai sunt si alte cauze, precum fumatul, expunerea indelungata la soare, somnul insuficient, stilul de viata dezechilibrat, dar si factori ereditari.

Iata cum se prepara remediul italian care lupta impotriva imbatranirii premature:



Pentru a avea o piele neteda si o infatisare stralucitoare, italiencele folosesc o reteta compusa din portocale rosii si ulei de masline. Se amesteca 2 lingurite ulei de masline cu sucul si coaja rasa a unei portocale rosii. Cu produsul obtinut se maseaza fata, gatul si decolteul.



Uleiul de masline patrunde usor in piele, fiind bun atat pentru tenurile grase, cat si uscate. Vitamina C continuta in portocalele rosii sporeste productia de colagen care intareste pielea.



