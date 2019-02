Rareș Bogdan, mesaj despre plecarea de la Realitatea TV

Rareș Bogdan, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, a transmis un mesaj legat de plecarea de la Realitatea TV.

Rareș Bogdan a recunoscut că avut discuții cu PNL, dar susține că, deocamdată, nu a luat decizia dacă va pleca de la Realitatea TV la liberali.

"Văd că unii se grăbesc să mă dea plecat de la Realitatea Tv. Să se liniștească, nu am plecat nicăieri și nici nu am fost concediat.

Am avut discuții cu partidul în care aș intra daca aș face pasul spre politică. Deși sunt admiratorul tinerilor excepționali din USR pe care i-am avut adesea invitați, deși descopăr în PLUS oameni onești, dornici să redea țara celor care o clădesc, sunt sentimental, mă leagă multe de istoria PNL, si de imaginea politicienilor majori care au modernizat Romania. Deocamdata atât, nimic altceva. Chiar nu am altceva de adaugat.

Mai mult, ii stiu personal pe multi dintre primarii librarali care au schimbat si occidentalizat orasele pe care le conduc. Insa repet, NU am luat o decizie. Azi sunt strict jurnalist. Sa nu speculam altceva pana nu este cazul si daca va fi cazul" a fost mesajul lui Rareș Bogdan.

Iar președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a spus: "În ceea ce îl privește pe Rareș Bogdan, informația nu este complet neadevărată. Încă nu este o decizie luată. Are un sâmbure de adevăr”.

Cât despre lista candidaților pentru europarlamentare, Ludovic Orban a spus pentru DC News: "Cred că între 10 și 15 martie 2019 va fi finalizată lista. Avem un mare eveniment pe 16 martie, cu PPE-ul și cu Comitetul Regiunilor și la acest eveniment nu poți să nu ai lista gata. Participă candidatul la președinția Comisiei Europene al PPE, Manfred Weber, participă o mulțime de invitați importanți".