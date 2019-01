Rareș Bogdan: "Pentru prima dată în viața mea îi dau un like lui Dăncilă. Mi-a devenit simpatică"

Rares Bogdan

FOTO: Realitatea TV

Realizatorul emisiunii "Jocuri de Putere", Rareș Bogdan, a făcut o mărturisire emoționantă în emisiunea sa de luni seara. "Pentru prima dată de când e premier, azi mi-a devenit Viorica Dăncilă simpatică. Dar mi-a fost simpatică doar pentru câteva ore", a declarat Rareș Bogdan la Realitatea TV.

Rareș Bogdan s-a declarat dezamăgit de atitudinea unor jurnaliști care au atacat-o luni pe Viorica Dăncilă pentru faptul că a înfiat un copil în urmă cu 29 de ani.

"Pentru prima dată în viața mea o să-i dau un like Vioricăi Dăncilă. Nu am decât cuvinte critice, demolatoare la adresa politicilor și prestației sale, în schimb pe o chestiune umană îi dau like. Nu pot să fiu de acord niciodată să ataci familia unui politician, fie el și aflat într-un total dezacord cu tine. Nu am văzut vreo calitate la această doamnă, m-am chinuit de un an și ceva să găsesc o calitate și nu am găsit. Azi am găsit o calitate. Am văzut cum colegii de la un ziar au atacat-o că a înfiat un copil, care a ajuns acum la 29 de ani, l-a luat la câteva luni. Eu în urmă cu un an și ceva am dorit același lucru, să înfiez o fetiță, de la o mînăstire. Noi avem deja un băiețel minunat... Dar să ataci un om aflat și într-un antagonism total cu politicile tale editoriale pentru faptul că a înfiat un copil mi se pare o nesăbuință și o nesimțire. Nu cred că lupta politică poate coborâ atât de jos. Îi felicit pe colegii mei de la Realitatea care au luat decizia să nu exploateze acest subiect. Din punctul meu de vedere e o ticăloșie. Iată că pentru prima dată de când e premier, de un an și o lună, mi-a devenit Viorica Dăncilă simpatică. Bun, mi-a fost simpatică doar pentru câteva ore, după care s-a transformat din nou în cârpa de șters pantofi a lui Dragnea și a lui Tudorel Toader pentru că încearcă să promoveze această ordonanță ticăloasă", a spus Rareș Bogdan în emisiunea sa de luni seara.

Jurnalistul Realitatea TV a spus că Dăncilă merită să fie criticată pentru politicile economice devastatoare la adresa României, dar în niciun caz pentru un "gest de maximă eleganță și creștinesc".

"Nu ataci un om pentru așa ceva. I-am dat un like omului Dăncilă, nu premierului, premierul nu are nicio șansă", a mai spus Rareș Bogdan.