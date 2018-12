Rareş Bogdan, descumpănit: "Halal ţară, mizerabili conducători!"

Rares Bogdan

Senatorii nu vor vota în sesiunea parlamentară actuală solicitarea DNA pentru ridicarea imunităţii lui Călin Popescu Tăriceanu privind începerea umrăririi penale în dosarul în care este acuzat de luare de mită, au declarat surse politice.

"Nu cred că va exista vot sesiunea parlamentară actuală”, au declarat surse politice, referitor la solicitarea DNA de urmărire penală a preşedintelui Senatului Călin Popescu Tăriceanu.

Dosarul de luare de mită al preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, s-ar putea prescrie la sfârşitul acestui an dacă procurorii nu apucă să-l pună sub acuzare ca să întrerupă cursul prescripţiei, au explicat pentru G4Media.ro surse judiciare.

Rareş Bogdan a reacţionat virulent. Realizatorul "Jocuri de putere" consideră că, în această ţară, "corectitudinea şi cinstea sunt absolut desuete în mintea celor ce o conduc".

"Eu zic ca suntem fraieri toti, corectitudinea si cinstea in aceasta tara sunt absolut desuete in mintea celor ce o conduc si a sefilor lor de grup infractiona organizat. De ce nu a furat fiecare roman macar 220.000 de lei, nu 2,2 milioane euro ca “Inima Zburdalnica” asta... asa au inteles astia de la PSD si Alde, secondati de varianta in limba maghiara a PSD, udmr, poezia copilariei ce ar trebui interzisa: Catelus cu parul cret fura rata din cotet si se jura ca nu fura dar l-am prins cu rata-n gura...

Halal tara, mizerabili conducatori!", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.