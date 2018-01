Pro TV schimbă show-ul "Românii au talent". Ce se întâmplă cu Florin Călinescu

Pro TV a luat o decizie foarte importantă în privinţa show-ului "Românii au talent". Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie să participe numai concurenţi români.

În ceea ce priveşte juriul, componenţa lui rămâne neschimbată: Andi Moisescu, Andra, Mihaela Rădulescu şi Florin Călinescu. Aşadar, acesta din urmă va continua cu show-ul de talente.

"Am observat la românii plecați din țară o existență a spiritului românesc, a spiritualității și a patriotismului. În acest sezon, la preselecții, am văzut talente de toate felurile, din toate domeniile. Emoțional am apăsat pe butonul auriu, dar în rest am văzut de toate: concurenții dansează, cântă, recită, merg pe sârmă, fac magie, improvizează și așa mai departe. Sunt foarte mulți talentați în multe laturi ale manifestării omenești", a spus Florin Călinescu, citat de paginademedia.ro.