Președintele se alege la Realitatea TV. Clasament inedit după ediția "România 2019" de la Bistrița

Clasament România 2019

Președintele se alege la Realitatea TV. Cozmin Gușă a analizat împreună cu invitații săi, în emisiunea ,,România 2019”, de la Bistrița Năsăud, primii cinci candidați pentru alegerile prezidențiale. A fost o ediție incendiară, în care fiecare susținător a adus argumente pentru candidatul sau, dar a fost și taxat aspru de ceilalți invitați.

Cei patru jurați ai emisiunii au disecat discursurile susținătorilor și au punctat fiecare intervenție. Decizia publicului, cel de-al cincilea jurat, a făcut diferența în clasament. Toader Paleologu ocupă primul loc în clasamentul publicului Realitatea TV.

"Am mulți invitați, din nou începem într-o formațiune completă cu susținătorii principalilor 5 candidați, o dezbatere care bănuiesc că o să iasă cu scântei", a spus Cozmin Gușă la începutul emisiunii de duminică seara de la Realitatea TV.

Susținătorii fiecărui candidat au evidențiat pe parcursul emisiunii principalele atuuri ale celor înscriși în cursa prezidențială.

Cristina Iurișniți, USR, susținător Barna: "Dan Barna este simbol al noilor generații de politicieni care nu au mai făcut politică, nu au afaceri cu statul, este un om care are calități de bun lider și ceea ce își propune să aducem împreună cu partidul, ne propunem să aducem tinerii din diaspora în România, tinerii de calitate. Fericiți în România nu putem fi decât dacă ne respectăm tinerii dacă încercăm să îi păstrăm pe părinții lor acasă".

Radu Moldovan, PSD, susținător Dăncilă: "Nu prea am ce spune de Barna, nu a făcut nimic în ultimii 5 ani, am înțeles de la doamna că a fost parte din guvernul zero"

Ioan Turc, preşedinte PNL Bistriţa, susținător Iohannis: "Fără nicio intenție de a jigni, cred că Dan Barna încearcă să treacă de la grădiniță direct la universitate".

Adrian Papahagi, PMP, susținător Paleologu: "Theodor Paleologu este candidatul cel mai ancorat în tradiția aceste națiuni. Paleologu stabilește demnitatea limbii române care își vorbește bine propria limbă, pe lângă firește franceza engleza, germana. Electoratul USR se recunoaște mai degrabă în intelectualul, universitarul Paleologu decât în stângăciile lui Barna".

Ovidiu Silaghi, ALDE, susținător Diaconu: "Nu el are o problemă, mai mare decat cel care l-a propulsat. S-a dovedit că fostul președinte al România a fost informator cu acte în regulă. Faptul că îl susține Băsescu este o chestiune blamabilă, el este depunctat de asta".

Radu Moldovan, PSD: Băsescu a avut o poziție cu mult mai importantă decât a unui informator, dar să nu uităm că a plecat de acolo. Cam cum se simte colegul lui acum când a văzut în mod oficial documentele respective".

Acuzațiile la adresa lui Traian Băsescu nu au rămas netaxate. Fostul președinte a intervenit în emisiunea România 2019.

Traian Băsescu (prin telefon): "Pentru domnul Radu Moldovan, este dificil să susții un om de calibrul intelectual ca al lui Dăncilă, comparativ cu Paleologu, vă înțeleg asta nu vă dă dreptul să justificați slăbiciunea candidatului dumneavoastră cu atacuri la mine. În ceea ce privește acuzațiile de la CNSAS, mai este o etapă în justiție".

Ovidiu Silaghi, susținător Diaconu: "Mircea Diaconu-UN OM? da, este un om și Mircea Diaconu este un bun român și a dovedit în Parlamentul European. Mircea Diaconu este recomandat pentru această funcție, este un intelectual, îl cunoaște toată lumea. Va fi un președinte independent nesupus magnetismului politic, adică legătura cu partidul".

Ioan Turc, susținător Iohannis: "Cred că lipsa de asumare a lui Diaconu este lucrul pe care aș putea să îl scot în evidență Struțo-cămila de independent, încearcă să păcălească, nu cred că este pregătit și nu are nicio șansă. Acum vorbim despre Klaus Iohannis: este un om de construcție, mai puțin un om de gherilă politică, este un om luptător, a avut o majoritate politică ostilă, a folosit toate pârghiile pentru a apăra statul de PSD neîncetat. Este un președinte susținut de stradă".

Radu Moldovan, susținător Dăncilă: "Doamna Dăncilă a arătat că am avut o președinție de succes. Cred că Viorica Dăncila a aratat ca are această capacitate de a fi un președinte integrator, care nu își dorește scandal, care să iubească România, eu îl văd pe domnul Iohannis având o jenă. Iohannis ne propune după 5 ani o Românie normală, dar ce ai făcut frățioare în 5 ani? Știm: ai fost în vacanță".

După ce fiecare susținător a pledat în favoarea candidatului său, iar ceilalți au atacat fiecare discurs, a venit și cel mai important vot: cel al publicului Realitatea TV.

VOTUL TELESPECTATORILOR: Dan BARNA 2p, Mircea DIACONU 2p, Viorica DĂNCILĂ - 3p, Klaus Iohannis - 4p și Theodor PALEOLOGU - 5p.

Apoi a urmat și votul juriului avizat al emisiunii.

Cozmin Gușă: "Și acum să vă dau clasamentul, care e o premieră, clasamentul ediției Bistrița e în felul următor, pe locul 5 Mircea Diaconu cu 9 puncte, pe locul 4 Dan Barna cu 10 puncte, pe locul 3 Toader Paleologu cu 19 puncte și, la egalitate, pe locul 1 Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă cu 20 de puncte".

Rezultatele generale: pe locul 5 Dan Barna cu 70 de puncte, urmează Mircea Diaconu 81 de puncte, Viorica Dăncilă 109 puncte, Paleologu 121 de puncte și pe locul 1, Klaus Iohannis cu 137 de puncte.