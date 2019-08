Ponta anunță că nu vrea la guvernare

Victor Ponta, liderul Pro România, spune că partidul său nu va intra la guvernare câtă vreme PSD păstrează "baronii șmecheri de pe vremea lui Dragnea"

"Noi nu vrem la guvernare cei de la Pro Romania. Nu am cerut niciun minister, nici 10, nici 17. Am mai avut ministere si cred ca o sa mai fie la un moment dat timpul. Ce am propus public e ca trebuie restructurat Guvernul, administratia publica, trebuie alt program de guvernare, au gaura de 11 miliarde de lei dupa gogosile lui Dragnea si Valcov si trei, un candidat unic daca vor ca stanga sa aiba o sansa. Asta am spus tot timpul, nu am cerut noi sa fim la guvernare", a spus duminică seara Ponta la un post TV.

Ponta a dezvăluit că e sunat de cei de la PSD care îi spun: 'Ajuta-ne, ca suntem intr-o situatie'.

"Eu va ajut daca vreti sa va ajutati si voi. Daca ramaneti cu aceeasi baroni smecheri de pe vremea lui Dragna, care sa fure ceva, sa isi puna niste prieteni...", a mai spus Ponta.

Întrebat dacă va intra la guvernare: 'Nu, am vorbit ca daca voi reusiti sa obtineti restructurarea Guvernului, alt program de guvernare si un candidat unic, suntem dispusi sa discutam. Nu sa intram la guvernare, ci sa sprijinim... Nu inseamna ca daca intram noi la guvernare s-au rezolvat probleme tarii. Daca se vine cu restructurare alt program de guvernare, noi suntem de la pro, nu suntem de la contra. Daca veniti cu ceva destept, cu care suntem de acord, suntem pentru", a mai spus fostul premier citat de Stiripesurse.