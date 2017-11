Plantele care aduc NOROC în casa ta. Cum să atragi prosperitatea

De-a lungul timpului, foarte multe plante si-au castigat titlul de aducatoare de noroc datorita legendelor in care sunt amintite intamplari fericite legate de ele. Cine nu a auzit de magia trifoiului, devenit simbol national irlandez, de vascul cel de bun augur sau de bambusul atat de utilizat in arta feng-shui?

Busuiocul este considerat o planta aducatoare de noroc, magica si sfanta, despre care se crede ca s-ar fi ivit din lacrimile Maicii Domnului.



Numita norocel sau banisor, planta-de-jad atrage prosperitatea in casa. In China, multe case si restaurante au un ghiveci cu o astfel de planta in apropierea usii principale. Se crede ca ea aduce belsug si prosperitate, mai ales daca este primita in dar.



Pentru chinezi, bujorul este regele florilor, care aduce bogatii si onoruri. Legenda spune ca toti bujorii sunt norocosi, insa cei de culoare rosie il aduc in viata fetelor pe cel care le e sortit.



Tot pentru noroc si prosperitate sunt recunoscute si florile de iasomie. Ingrijeste cum se cuvinte o astfel de planta pentru a te bucura de florile ei, dar si de norocul pe care aceasta il va atrage pentru tine!



Despre bambus se spune ca este planta care aduce cel mai mult noroc. Este adorat de toata lumea pentru ca nu e pretentios si, pe langa noroc, aduce dragoste si liniste in casa celui care il ingrijeste, potrivit femeia.ro.