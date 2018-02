Peste 24 de grade Celsius la New York, un record pentru luna februarie

Oraşul New York a înregistrat miercuri un record de căldură pentru luna februarie, cu o temperatură de peste 24 de grade Celsius, ce a fost măsurată la începutul după-amiezii în Central Park, a anunţat un meteorolog de la National Weather Service, citat de AFP.

"Am înregistrat 24,4 grade, este un record pentru New York", a anunţat Faye Morrone, într-o zi în care mulţi dintre rezidenţii din New York şi-au petrecut pauza de prânz în afara birourilor, în cămăşi, bucurându-se de razele soarelui.



Precedentul record de temperatură pentru data de 21 februarie era de 20 de grade Celsius şi a fost înregistrat în anul 1930, a precizat Faye Morrone.



Temperaturile de miercuri reprezintă şi un record pentru întreaga lună februarie la New York, unde precedentul record, atins în 1930 şi 1985, era de 23,88 de grade Celsius.



Aceste temperaturi de sfârşit de primăvară, care sunt înregistrate în mare parte din nord-estul Statelor Unite după o ninsoare ce s-a produs sâmbăta trecută, nu vor dura însă prea mult.



Începând de joi, temperaturile urmează să revină la valori mai apropiate de cele considerate normale, cu o valoare maximală prognozată la 7,2 grade Celsius, a precizat Faye Morrone.

Sursa: agerpres.ro