Pericolul ascuns din ceaiul negru. Medicii trag un semnal de alarmă

Știai că un simplu ceai poate provoca insomnii sau palpitații? Ei bine, îți poate face rău dacă nu este preparat corect sau dacă îl bei în exces.

Ceaiul este una dintre cele mai sănătoase băuturi pe care le poţi consuma. Acesta are efecte benefice în tratarea diabetelui, dar şi în reducerea riscurilor de a suferi un accident cerebral vascular sau un infarct.

Dincolo de efectele favorabile asupra sănătății, trebuie să știi că majoritatea ceaiurilor pot face rău sănătății tale. O atenție specială trebuie să acorde pacienții care iau anumite medicamente.

Medicii spun că nu trebuie să bei mai mult de 3 sau 4 căni de ceai de plante. De asemenea, nu trebuie să-l bei după ce a stat în ibric peste noapte, riscul să dezvolte bacterii este ridicat.

Ceaiul negru

Din cauza conţinutului ridicat de cofeină, ceaiul negru poate produce insomnii, creşte cantitatea de acid gastric – agravând simptomele ulcerului, scade nivelul de sodiu / potasiu din sânge (datorită efectului diuretic) şi creşte tensiunea arterială.

Ceaiul negru, ca şi cafeaua, împiedică absorbţia fierului şi nu trebuie consumat înainte şi după masă. Poate fi consumat cu o ora înainte de masă şi la o oră şi jumătate după aceasta. Nu este recomandat în timpul sarcinii şi alăptării pentru că poate produce avort spontan, dezvoltarea lentă a fătului, poate produce malformaţii congenitale, anemie şi insomnie.

Ceaiul de mușețel

Mulți se bucură de efectele miraculoase ale ceaiului de mușețel, dar puțini știu că pot avea și reacții adverse. Dacă ai probleme cu coagularea sângelui, evită mușețelul, căci are efect de subțiere al acestuia și crește riscul de hemoragii. Este interzis copiilor sub 7 ani, deoarece are un efect calmat prea puternic.

Ceaiul verde

Deşi ceaiul verde a fost asociat cu efecte benefice asupra organismului, acesta poate avea și efecte nocive. Astfel, ceaiul verde pare să reducă densitatea minerală osoasă și este contraindicat persoanelor cu risc de osteoporoză. De asemenea, ceaiul verde în exces irită stomacul.

O cană de ceai verde conține 40 mg de cofeină, deci dacă bei mai mult de 2 căni/zi poți avea neplăceri: insomnie, agitație, nervozitate sau chiar tremurul mâinilor. Gravidele și mamele care alaptează au și ele interdicție de a consuma ceai verde.

Ceaiul de mentă

Ceaiul de mentă este unul din cele mai populare infuzii, fiind foarte răcoritor și un aliat de nădejde în prevenirea și tratarea a numeroase afecțiuni.Totuși, ceaiul de mentă băut în exces, poate avea efecte neplăcute. De aceea, dacă suferi de constipație sau litiază biliară, evită-l.Poți bea în schimb, ceai de tei sau de fructe.

Ceaiul de mentă nu este indicat în doze mari în ulcerul gastric sau duodenal. Nu se recomandă în sarcină şi alăptare.

