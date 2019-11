Olguța Vasilescu îi dă replica lui Florin Cîțu după ce a făcut-o "guralivă"

Olguţa Vasilescu

"Avem o gaură de 2 miliarde. Şi nu am auzit-o niciodată pe Olguța Vasilescu, care astăzi este foarte guralivă şi vine şi ne dă lecţii. Olguța guraliva nu a zis nimic de aceste 2 miliarde şi nu a zis de ce nu le-a colectat", a declarat Florin Cîțu, referitor la buget.

În replică, Lia Olguța Vasilescu îi spune lui Cîțu că acesta omite să spună că, în 2016, deficitul la Fondul de Pensii era de 16 miliarde.



"Este o idioțenie! Omite să spună că, în 2016, deficitul la Fondul de Pensii era de 16 miliarde. Din cunoştinţele mele de matematică, 16 este mai mare decât 2 miliarde sau 3, până la sfârşitul acestui an. Noi am reuşit să reducem acest deficit prin transferul contribuţiilor pe care domnul Cîțu îl contestă astăzi. Dacă ar vrea să treacă pe excedent, ar trebui să ceară Parlamentului să urgenteze proiectul de lege, al domnului Teodorovici, şi care reintroduce infracţiunea de stopaj la sursă. Pentru că, în continuare, pentru 2 milioane de angajaţi în România nu se plătesc contribuţiile. Dacă s-ar plăti contribuţiile, nu am mai avea nici măcar acest deficit de 3 miliarde la Fondul de Pensii.

Noi am preluat cu un deficit de 16 miliarde. PSD nu a făcut altceva decât să îmbunătăţească această situaţie şi cu banii respectivi să poată face majorările de pensii din ultima perioadă. Eu înţeleg că, de fapt, domnul Cîțu, acum, caută tot felul de pretexte pentru că ştie că va veni austeritatea. Am văzut că a făcut acelaşi balet ca şi ministrul Muncii, când a fost întrebat dacă anul viitor va creşte cu 40% punctul de pensie şi a spus că va respecta legislaţia în vigoare. Da, dar să ne spună cu subiect şi predicat ca o vor respecta astăzi, că mâine s-ar putea să o modifice şi la 1 ianuarie să fie altă legislaţie în vigoare", a declarat Olguța Vasilescu la un post național de televiziune.