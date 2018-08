USR îl asociază pe PSD-istul Niculae Bădălău cu un mesaj jignitor la adresa Diasporei

Niculae Badalau

Deputatul USR Claudiu Prisnel a încins spiritele în spațiul public. Acesta a publicat un clip video în care susține că apare senatorul PSD Niculae Bădălău, alături de un lăutar, care cântă "să vină diaspora, că noi ne p...m pe ea".

Surprinzător, imaginile apar în spațiul public la puțin timp după ce Niculae Bădălău i-a luat partea Gabrielei Firea.

Mai multe, sursele Realitatea TV apropiate de USR ne-au spus că parte din materialele pe care le primesc și le lansează în spațiul public unii membri USR sunt pe filiera Florian Coldea.

Pe de altă parte, contactat de Realitatea TV, Niculae Bădălău a precizat că nu este de acord cu un asemenea limbaj și nici nu încurajează astfel de manifestări.

"Era o petrece privata. Dezaprob in totalitate un asemenea limbaj si o asemenea formulare si nu sunt de accord cu ea. Nu legitimez mesaje extremiste, mai ales la adresa cetatenilor Romaniei. Nu pot controla eu ce canta o trupa de manelisti. Cand am vazut, m-am ingrozit. Am fost la petrecerea aia, nici nu mai stiu daca atunci eram acolo sau nu", a spus Niculae Bădălău pentru Realitatea TV.

Vezi mai jos imaginile filmate!