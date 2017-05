Mugur Isărescu, avertisment legat de creşterea economică. "Riscul unei căderi e mai mare"

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a lansat, luni, un avertisment cu privire la situaţia macroeconomică a României: "Nu am văzut niciodată o situație macroeconomică mai bună, dar nu am văzut nici riscuri mai mari", a spus şeful Băncii Centrale.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a lansat, luni, un avertisment legat de "tabloul situaţiei prin care trecem": „În cariera cam lungă pe care o am în această poziție nu am văzut niciodată o situație macroeconomică mai bună, dar nu am văzut nici riscuri mai mari. Când ajungi mai sus, riscul unei căderi e mai mare. Trebuie să continuăm să ne asumăm riscuri în condiții de prudență mare", a declarat Isărescu în cadrul unui forum economic.

Guvernatorul BNR a menționat că se poate gândi o reluare a creșterii economice care să se bazeze mai mult de motorul creditării, mai ales că toate elementele care țin de stabilitarea sistemului bancar susțin acest demers.

„Băncile nu pot să lucreze în afara credibilității, și este nevoie să vă recâștigați credibilitarea după acești câțiva ani în care pe drept, pe nedrept, ea s-a erodat. Depășirea crizei în România s-a făcut fără ca vreo bancă să apeleze la ajutoare fiscale – nu sunt multe țări in Europa în care s-a întâmplat aceste lucru. În ciuda acestui adevăr, auzim cum au fost ajutate băncile din România. Băncile trebuie să iasă din această muțenie, care dă senzația de vinovăție. În România, numai acționarii au majorat capitalul. Nu numai baza de capital este mare, dar și lichiditatea", a mai spus Isărescu, potrivit bankingnews.ro.

Pe de altă parte, expansiunea creditului în condiții de prudență este extrem de grea, a recunoscut guvernatorul.