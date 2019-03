Alex Mitriţă rupe tăcerea, după ce s-a spus că a fost exclus de la naţională

Alexandru Mitriță a avut o reacție surprinzătoare după ce Cosmin Contra ar fi luat decizia să nu-l mai cheme la naționala României.

Mijlocașul e sincer și îi dă dreptate selecționerului României, care a fost deranjat de atitudinea fotbalistului, titular în duelul cu Suedia (1-2).

"Nu am avut nicio reacție la adresa staff-ului tehnic. Am dat mâna cu Contra și e adevărat că nu am avut o atitudine bună la antrenamente. În primele patru zile, am dormit trei ore pe noapte. Am luat pastile ca să adorm. Meritam să fiu exclus din lot, așa aș fi făcut și eu. Mi-a explicat de ce sunt în tribună. Au fost așteptări mari de la mine și nu am reușit să le arăt calitatea mea, să scot oameni din joc și de aceea am fost scos la pauză. Nu a fost vorba de un conflict. Domnul Contra m-a debutat la națională și vă repet că a avut dreptate”, a spus Mitriță, la Digi Sport.

