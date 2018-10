Mircea Cărtărescu: "Dacă nici acum PSD nu scapă de Dragnea..." Ce soluţie propune scriitorul

Mircea Cartarescu

Scriitorul Mircea Cărtărescu a postat mai multe mesaje pe Facebook în contextul referendumului eşuat pentru redefinirea familiei, scrutin asumat de PSD şi de Biserică.

Referendumul eşuat a deschis o "prăpastie teribilă sub picioarele PSD", este de părere scriitorul.

"Cam atâția îi mai cred, câți au votat DA zilele astea. Eșecul nu e doar al referendumului pentru familia tradițională: el deschide o prăpastie teribilă sub picioarele PSD. Căci exact atâția îi vor vota și la viitoarele alegeri, dacă nu mai puțini. Este efectul Dragnea asupra PSD în cea mai clară, mai neechivocă exprimare a lui. Dacă nici acum PSD nu scapă de Dragnea înseamnă că-și merită soarta", a scris Mircea Cărtărescu.

Pentru Cărtărescu, acum este cel mai bun moment ca mișcarea lui Dacian Cioloș și USR să se unească "într-un partid credibil, pro-european, în golul pe care-l lasă, neregretat de nimeni, PNL".

Scriitorul a fost atenţionat de unul dintre comentatori cu privire la diferenţa de implicare şi muncă între USR şi ceilalte formaţiuni emergente:

"USR cu sapa, ceilalti cu mapa! Pour les connaisseurs..ca sa strangem 1 milion de semnaturi în campania"Fărăpenali", prin toate cătunele țării, am muncit pe brânci, sute de oameni. Ca să asigurăm transparentă referendumului, am muncit la fel. Like-urile și comunicatele nu tin loc de delegati impotriva fraudelor electorale. Clasa politică se schimbă cu foarte mult efort din partea a câtorva mii de oameni pe care nu-i vedem, nu apar la TV, nu se plang in fata camerelor si nu promit o viata mai buna romanilor. Pur si simplu muncesc cu acest scop. Cu drag invitam viitorii parteneri politici la munca", a scris Octavian Alexandru Berceanu.

Cărtărescu s-a repliat şi a dat dreptate criticilor. "Chapeau!", a scris cel mai citit autor din România.