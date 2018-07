Reacția ministrului Sănătății după moartea unui tânăr care a așteptat doi ani un transplant

Legea transplantului va fi finalizată într-o lună, a anunțat marți ministrul Sănătății, Sorina Pintea, în contextul în care un tânăr din Brașov s-a stins din viață după ce a așteptat timp de doi ani un transplant.

Cele mai mari probleme în materia transplantului se referă la lipsa donatorilor și la dotarea centrelor medicale, a mai spus ministrul.

"Este foarte trist. Răspunsul la întrebarea de ce a murit este imposibil de dat. Pacientul a fost evaluat săptămâna trecută la 'Sfânta Maria' și i s-a dat acceptul de transplant in strainate, categoric in tarile cu care Romania are protocol si in care Romania duce organe. E un foarte mare semnal de alarma vis-a-vis de donarea in Romania. Eu cred ca problema donarii de organe e cea mai mare problema, apoi e vorba de centre de transplant care sa faca multiple tipuri de transplant. MS cu un grup de lucru scrie legea transplantului, intr-o luna aceasta lege va fi gata. Sunt lucruri care se vor face intr-un timp scurt. A fost prea târziu pentru el”, a declarat Sorina Pintea, la Digi24.

Un tânăr de 29 de ani a murit marți după ce a aşteptat doi ani un transplant de plămâni. A fost refuzat de clinicile din străinătate deoarece statul român nu mai are un acord încheiat cu Eurotransplant.

Fusese diagnosticat cu o boală extrem de rară: hipertensiune pulmonară, care îi afecta vasele de sânge din interiorul plămânilor. În ultimii doi ani a fost dependent de un aparat de oxigen şi ţintuit într-un scaun cu rotile. Cazul său a devenit cunoscut în luna aprilie când, împreună cu familia, prietenii şi zice de braşoveni care i s-au alăturat a protestat în faţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. A cerut accelelrarea procedurilor de transplant din România.