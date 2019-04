Ministrul Muncii: Zeci de mii de vârstnici primesc pensii recalculate. Creșterile, "spectaculoase"

Din această lună, zeci de mii de pensionari vor primi pensii mai mari cu până la 4.000 de lei, în urma recalculării pensiilor din grupele I şi II de muncă, a anunţat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca plata pensiilor pe luna aprilie se va face incepand de luni si ca zeci de mii de pensionari vor primi pensiile recalculate.



"Incepand de luni, facem plata aferenta lunii aprilie, pana pe 15 aprilie toti pensionarii vor avea banii acasa, indiferent de forma de plata. Intr-adevar, sunt cresteri spectaculoase pentru cei din grupele I si II de munca, carora nu li s-a acordat punctaj. Sunt peste 33.000 de decizii deja expediate, majoritatea din ele sunt deja si puse in plata. Suntem in dinamica pe care mi-am dorit-o, de aceea le multumesc colegilor de la Casele de pensii. S-a lucrat 24 din 24, iata ca acum suntem in postura sa dam vesti foarte bune acestei categorii de pensionari. Acea majorare de la 1 septembrie, in ciuda declaratiilor panicoase a colegilor din Opozitie, banii sunt prinsi in buget", a anuntat ministrul Muncii, la un post TV.







Pensionarii care au primit deja decizia de recalculare vor primi mai multi bani incepand din aceasta luna. Majorarile sunt si de la 2.000 la 4.000 de lei. Prioritari la recalculare au fost cei peste 70 de ani si cei care intra acum in pensie.