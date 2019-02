Fostul premier Mihai Tudose face dezvăluiri incredibile despre Dragnea și Vâlcov

Fostul premier al PSD, Mihai Tudose, între timp plecat la Pro România face o declarație cel puțin enigmatică despre relația strânsă dintre Liviu Dragnea și Darius Vâlcov.

Mihai Tudose a declarat la Realitatea TV că relația strânsă dintre Liviu Dragnea și Darius Vâlcov are la mijloc "sentimente".

Întrebat ce-i leagă pe cei doi, Tudose a răspuns: "Acolo e pe sentimente. Nu știu ce-i leagă, dar e cu sentiment", a spus Tudose, la Realitatea TV.

Fostul premier face o serie de dezvăluiri importante din mecanismul de funcționare al Guvernului.

Mihai Tudose arată că Liviu Dragnea este șeful real al Ministerului Dezvoltării și al Transporturilor și miniștrii nu au voie să miște nici măcar un deget fără acordul lui Dragnea. Dezvăluirile lui Tudose vin în contextul în care el a fost premier al unui Guvern PSD, sub Liviu Dragnea.

"Nu se mai poate. Nu mai este ascultat nimeni! Oricine a încercat să zică ceva a fost imediat catalogat drept securist. Eu vă spun că nimeni întreg la minte nu-și asumă funcția de ministru al Transporturilor și al Dezvoltării pentru că acolo șef este domnului Dragnea. Acolo nimeni nu are dreptul să facă nimic. Acolo nimeni nu are voie să dea un telefon la marile companii, nu are voie să miște un deget. Oricine este acolo trebuie doar să semneze ceea ce fac niște subordonați la ordinul domnului Dragnea.

Eu nu mai am nicio speranță! Vor apărea tot felul de voci autorizate care nu au luat niciodată niciun vot și vor spune ce le explică domnul Dragnea. Dragnea este de-a dreptul malefic, încearcă să păcălească pe toată lumea. Nu a reușit nimeni în istoria asta să păcălească chiar pe toată lumea. Dacă el vrea să facă din PSD un partid de 7%, este treaba lui. Să stea acolo până stinge lumina. Problema este că nu stinge lumina doar la el acasă, stinge lumina peste întreaga țară.", a declarat Mihai Tudose, la Realitatea TV.