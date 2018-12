Mesajul Monicăi Bârlădeanu, după ce Mihaela Rădulescu i-a luat locul la "Ferma"

Actriţa Monica Bârlădeanu (40 de ani) a reacţionat după ce Pro TV a anunţat că i-a predat ştafeta de prezentatoare a emisiunii „Ferma vedetelor“, actualmente „Ferma“, Mihaelei Rădulescu (49 de ani).

Pro TV a anunţat schimbări radicale ale formatului „Ferma vedetelor“, ce va fi difuzat în 2019, noul sezon al emisunii marcând atât revenirea Mihaelei Rădulescu pe post, în calitate de prezentatoare, cât şi redenumirea show-ului în „Ferma“.

Reprezentanţii televiziunii au subliniat însă că vor continua colaborarea cu Monica Bârlădeanu, care va apărea în noi producţii aflate în pregătire. După această veste, Monica Bârlădeanu a publicat o imagine în care apare alături de Mihaela Rădulescu, însoţită de un mesaj laudativ la adresa vedetei. În plus, actriţa a vorbit despre experienţa pe care a avut-o în cadrul show-ului, scrie adevarul.ro.

„«Ferma vedetelor» a fost una dintre cele mai tari experienţe din 2018. Am cunoscut oameni speciali şi am legat prietenii pe viaţă. Astăzi predau mai departe ştafeta unui om pe care îl admir, un profesionist desăvârşit şi prietenă de 20 de ani. Am toată siguranţa că «Ferma» n-ar fi putut să ajungă pe mâini mai bune decât ale Mihaelei Rădulescu. Welcome back, Mihaela Rădulescu“, a scris Bârlădeanu, care a prezentat un singur sezon al reality-show-ului, înlocuind-o la momentul respectiv pe Iulia Vântur.