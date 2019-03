Mesaj TULBURĂTOR al unei fete de 14 ani: "De unde să știm cu cine să votăm, dacă..."

Elevii anunță proteste #foaiagoală și la simularea examenelor de Bacalaureat 2019, pe care liceenii de clasele a XI-a și a XII-a le vor începe luni, a informat edupedu.ro.

O elevă care spune că are 14 ani și că este în clasa a VIII-a, care a dat săptămâna trecută simularea examenului de Evaluare Națională 2019, a trimis un mesaj tulburător, în care explică susținerea sa pentru protestul #foaiagoală.

"În loc să învățăm ce s-a întâmplat din perioada comunismului până acum, trebuie să învățăm despre Decebal, Ștefan cel Mare și Cuza. [...] Lumea se plânge că tinerii nu merg la vot, dar ei de unde să știe cu cine să voteze dacă ei au învățat la istorie despre Decebal", a scris fata.

”Pentru toți elevii, părinții, profesorii și oamenii din țara asta.

Mă numesc Maria, am 14 ani și sunt clasa a VIII-a. Săptămâna aceasta am participat la simularea Evaluării Naționale, dar abia miercuri am aflat de acest protest, #FoaiaGoală. [...]

Cred că toată lumea este de acord cu faptul că sistemul de învățământ din România este la pământ, rata de analfabetism fiind de 40%! Care sunt problemele sistemului de învățământ din România? E o listă foarte, foarte, foarte lungă!

În primul rând, suntem obligați să învățăm lucruri care nu ne vor folosi niciodată. Cum ar fi limba latină, o limbă moartă. Am întrebat-o pe doamna profesoară de latină de ce facem această materie, iar doamna ne-a spus că este cultură generală. Sunt de acord cu faptul că nu ne strică să știm niște proverbe, dar de ce trebuie să știm gramatica? Cu ce ne va ajuta asta în viață? Cu nimic! [...]

În clasa a VIII-a se învață istoria României, care este foarte importantă, dar în loc să învățăm ce s-a întâmplat din perioada comunismului până acum, trebuie să învățăm despre Decebal, Ștefan cel Mare și Cuza. OK, sunt de acord cu faptul că și aceste aspecte sunt importante, dar ar trebui să se insiste mai mult asupra lucrurilor care s-au întâmplat în ultimii 100 de ani. Lumea se plânge că tinerii nu merg la vot, dar ei de unde să știe cu cine să voteze dacă ei au învățat la istorie despre Decebal, nu despre ce s-a întâmplat în ultimii ani?", a scris fata, potrivit edupedu.ro.

