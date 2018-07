Mesajele anti-PSD ale muncitorilor din diaspora se înmulțesc

Curg mesajele împotriva PSD-ului condus de Liviu Dragnea. Un alt român din diaspora și-a exprimat nemulțumirea printr-o postare pe Facebook

Românul, care și-a dat check-in "Sandbach, Marea Britanie", a postat pe Facebook un filmuleț de 42 de secunde.

În imagini, se vede cuva încărcată a unui excavator, în mișcare circulară. La un moment dat, cuva este vărsată, iar după ce încărcătura este eliminată, rămâne mesajul devenit clasic, anti-PSD.

Românul a suprapus peste imagini următorul mesaj audio: "Mesaj pentru toti politicienii care spun ca noi am venit in strainatate ca sa fim niste sclavi. Va inselati. Noi chiar lucram aici si suntem considerati muncitori in adevaratul sens al cuvantului. Avem drepturi pe care ni le respecta, spre deosebire de cei din Romania".

Românul își încheie mesajul astfel: "Si pentru ca tot este vremea mesajelor care mai de care mai pompoase, am si eu un mesaj pentru domnul Dragnea, poate ma aude". În acel moment, cuva excavatorului este descărcată și apare mesajul anti-PSD.

