Maya Angelou. Google marchează a 90-a aniversare a poetei Maya Angelou cu un Doodle

Maya Angelou

Maya Angelou. Google marchează a 90-a aniversare a poetei Maya Angelou cu un Google Doodle special.

Maya Angelou, născută Marguerite Annie Johnson la 4 aprilie 1928 s-a stins din viaţă la 28 mai 2014. A fost una dintre cele mai cunoscute poete, activiste pentru drepturile civile şi autoare americancă.

Angelou este celebră pentru cele şapte autobiografii care punctează trăirile ei din copilărie şi cele adulte timpurii, scrie mediafax.ro.

I Know Why the Caged Bird Sings (1969), prima dintre ele, povesteşte despre viaţa ei până la vârsta de 17 ani şi i-a adus recunoaşterea internaţională.

Maya Angelou. A publicat şi cărţi de eseuri, de poezie şi a fost creditată cu o listă de piese, filme şi emisiuni de televiziune cu o durată de peste 50 de ani.

A devenit poetă şi scriitoare după o serie de ocupaţii precum bucătar, prostituată, dansatoare şi cântăreaţă în cluburile de noapte, membră a Porgy and Bess, coordonatoare a Southern Christian Leadership Conference si jurnalistă în Egipt şi Ghana.

Maya Angelou. A fost activă în Mişcarea drepturilor civile afro-americane şi a lucrat cu Martin Luther King, Jr. şi Malcolm X.

În Google Doodle-ul de azi poate fi auzită citind “Still I Rise,” alături de mărturii ae fiului ei, Guy Johnson, dar şi ale Oprah Winfrey, Laverne Cox, Alicia Keys, America Ferrera şi Martina McBride.

Maya Angelou. Keys o numeşte o renascentistă, în timp ce McBride spune că Angelou a inspirat-o să-şi scrie cântecele. La rândul ei, Winfrey o consideră un mentor.