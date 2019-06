LOTO: Numerele extrase la LOTO pe 6 iunie 2019

LOTO. Joi, 6 iunie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 2 iunie 2019, Loteria Romana a acordat 19.116 castiguri, in valoare totala de 4.529.975,33 lei.

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I la tragerea Loto 6/49 din 6.06.2019 cu 450.000 lei.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,41 milioane lei (peste 507.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,20 milioane lei (aproximativ 2,15 milioane euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 194.000 lei (aproximativ 41.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 121.400 lei (peste 25.500 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 338.300 lei (peste 71.000 euro).

LOTO. Reamintim ca duminica, 2 iunie 2019, s-a castigat premiul de categoria I la Loto 6/49, in valoare de 2.898.134,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-021 din Tecuci, judetul Galati si a fost completat cu o singura varianta la Loto 6/49 si cu o varianta la Noroc.

La extragerea Noroc de duminica, 2 iunie 2019, s-a castigat premiul de categoria N - 3, in valoare de 669.512,01 lei. Biletul a fost jucat la agentia 03-007 din Pitesti, judetul Arges si a fost completat cu o singura varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de doar 8,50 lei.