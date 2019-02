Ce este, de fapt, LĂPTUCA, cea mai misterioasă plantă a primăverii

Lăptuca este o plantă cu gust amar, dar cu multiple proprietăţi curative. Pentru egipteni, această plantă simboliza fertilitatea, în timp ce grecii o considerau un afrodisiac. Frunzele sunt de dimensiuni mari, de formă mai ovală şi uşor rotunjite, iar tulpina este ramificată şi prezintă mai multe inflorescenţe.

Frunzele de lăptucă reprezintă o sursă excelentă de substanţe nutritive, care oferă celor ce o consumă multe beneficii pentru sănătate. Lăptuca conţine vitaminele A, C, B1, B2, D şi minerale, precum potasiu, fier, cupru, calciu, fosfor, iod, magneziu, zinc, sodiu, clor, dar şi nitraţi. Aceste substanţe contribuie la ţinerea sub control a tensiunii arteriale.



Frunzele de lăptucă au un conţinut bogat în lactucarium, o substanţă care are efect în tratarea insomniilor, anxietăţii, precum şi a altor probleme de ordin psihologic. Acest ingredient prezent în frunzele de lăptucă este folosit de către cei cu probleme cardiace ori în cazul tusei. În plus, această plantă are şi un efect laxativ puternic, combate cu uşurinţă constipaţia şi opreşte fermentaţia din intestine. Deoarece conţine puţini hidrocarbonaţi, lăptuca poate fi consumată chiar şi de către persoanele care suferă de diabet, potrivit ziuaconstanta.ro.







Infuzia concentrată de lăptucă este folosită pentru eliminare acneei şi calmarea iritaţiior tenului. Această infuzie poate fi folosită sub formă de comprese şi în cazul problemelor oculare. Multe dintre medicamentele folosite pentru tratarea problemelor psihice conţin extract de lăptucă.