Lăptişorul de matcă, proprietăţi miraculoase pentru sănătate

Laptisor de matca. Stim cu totii cat de importanta este calitatea unui produs pe care il utilizam pentru sanatatea sau frumusetea noastra.

Ca si in cazul altor suplimente naturale, eficienta laptisorului de matca este determinata de calitatea acestuia. La randul sau, calitatea poate fi influentata de factori precum: locul unde a fost recoltat, perioada anului cand a fost recoltat si de asemenea poate fi influentat de calitatile biologice ale albinelor.



Laptisor de matca. Proprietati



Laptisorul de matca este produs de glandele hipofaringiene ale albinelor lucratoare. Albinele lucratoare il consuma in primele 3 zile de viata, iar regina stupului consuma toata viata exclusiv numai laptisor de matca. Astfel, devin capabile sa-si indeplineasca sarcinile. Iar rezultatele nu intarzie sa apara. Isi sporesc greutatea de peste 200 de ori iar in timp ce albinele lucratoare traiesc 5 saptamani, regina stupului traieste 5-6 ani. In acest timp, depune zilnic mai multe mii de ovule.



Dintre produsele naturale, laptisorul de matca are cel mai ridicat continut de vitamina B5 (acid pantotenic). Este un rezervor urias de elemente minerale si vitamine. Toti aminoacizii esentiali necesari construirii de proteine, se regasesc in laptisorul de matca.



Are un continut semnificativ de acetilcolina, care are rol de neurotransmitator. Aceasta substanta este indispensabila pentru starea de sanatate a sistemului nervos, pentru prospetimea psihica. Ea nu poate fi gasita in nici un alt produs natural. Poate asa se explica faptul ca laptisorul de matca revigoreaza buna dispozitie la persoanele varstnice, ameliorant in mare masura chiar si cazul dementei.



Citeste continuarea pe sfatulparintilor.ro.