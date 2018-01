FOTO EXPLICATIE: Întrebuințări mai puțin știute ale lămâilor

Când vine vorba de diete, sănătate sau gust, lămâia are rol fruntaș. Vitaminele oferite de aceasta sunt un bun aliat al sănătății tale.

Lămâia face parte din categoria citricelor destul de cunoscute și apreciate, în orice perioadă din an. Le poți folosi de la ceai până la celebra apă plată cu lămâie, la prepararea diverselor rețete de dulciuri sau de preparate culinare de tot soiul.



Însă, pe lângă aceste calități deja știute despre lămâie, aceasta mai are și anumite întrebuințări casnice.



Lămâia susține procesul de slăbire



Și această afirmație este potrivită atât în forma proprie, cât și la figurat.



Este un bun ajutor pentru a accelera procesul de pierdere în greutate, cât și pentru a îndepărta grăsimea de pe vase.



Nu te-ai fi gândit vreodată să speli vasele cu lămâie, nu-i așa? Ei bine, lămâia are foarte multe proprietăți, iar printre acestea se regăsește și aceasta. Te va scăpa de grăsimea întărită extrem de repede, așa că profită din plin de ea.



Crește imunitatea



Lămâia se bucură de asemenea de proprietăți antibacteriene și antivirale. Are un conținut mare de vitamina C, luptă împotriva acțiunii radicalilor liberi, previne îmbătrânirea prematură și îți fortifică sistemul imunitar.



Deci, tu ce scuză ai să nu folosești lămâia?



