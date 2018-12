Interviu cu şeful Federaţiei Europene de Judo: România, o ţară importantă în familia acestui sport

"România nu este o ţară mare, dar este una faimoasă în judo şi una foarte importantă pentru familia europeană din judo", a declarat preşedintele Federaţiei Europene de Judo, Serghei Soloveichik, în condițiile în care sute de sportivi au venit în Capitala României pentru a participa la Liga Campionilor şi la Liga Europei, evenimente organizate simultan de ţara noastră.

Acesta a explicat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Realitatea TV, că România a fost aleasă pentru organizarea acestor competiții datorită implicării autorităţilor în domeniu.

"Îmi place România foarte mult. În primul rând pentru că am prieteni aici. Iar judo-ul românesc este foarte puternic, are tradiţie. Îmi place oraşul Bucureşti, este întins şi arată precum străzile din Moscova. Îmi place natura, am fost la pescuit în delta Dunării. România este o ţară frumoasă, cu natură frumoasă şi oameni la fel, deci îmi place foarte mult.

Judo este mai mult decât doar sport din mai multe motive. În primul rând, toată lumea ştie că judo-ul are o filosofie puternică, creată de Jugoro Kano, fondatorul acestui sport. Fiecare copil începe să adopte filosofia judo atunci când ajunge pe tatami, când începe să practice judo. Profesorul îi explică faptul că nu trebuie doar să se antreneze fizic, ci şi mental. Atunci începe să folosească principiile din judo. Judo este mai mult decât sport şi pentru că întăreşte relaţiile dintr-o familie, este foarte important să ai proiecte interesante pentru familii.

În anumite cluburi din Europa, putem întâlni pe tatami copii, părinţi, bunici, toţi împreună. Acum ştim că unele familii călătoresc şi merg la competiţiile noastre de judo. Anul acesta, am avut Campionatul European din Rusia, iar familiile din regiuni diferite, din oraşe diferite ale Rusiei, au mers la competiţie împreună, au luat parte la activităţi interesante la locul competiţiei. De asemenea, a existat un concurs pe acelaşi tatami, iar după ce au participat a existat un moment al campionilor. Noi credem că judo-ul poate întări relaţiile de familie. Ştim că judo-ul poate oferi multe lucruri societăţii, nu doar filosofia, ci şi lucruri practice precum talentul de a cădea fără să te răneşti", a spus preşedintele Federaţiei Europene de judo, Serghei Soloveichik.

Interviul, în VIDEO: