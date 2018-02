Inovaţia Facebook: a brevetat sistemul prin care află din ce clasă socială facem parte

Facebook a dezvoltat un soft care poate determina cat de bogat este un utilizator si in ce clasa sociala este integrat, scrie The Telegraph, care precizeaza ca Facebook a primit un brevet de inventie pentru aceasta "unealta". Facebook se foloseste de cateva criterii pentru a vedea cat de bogat esti: cate terminale folosesti, in ce zona locuiesti si mai ales cat de des calatoresti si faci "checkin" in vacanta.