Imagini terifiante înregistrate! Pitonul a atacat o bunică în timp ce dormea

Clipe de groază petrecute în dormitorul unei bunici de 75 de ani din Thailanda.

Un piton a pătruns în casă prin baie și a ajuns în dormitor, unde dormea o bunică.

Kaew Soodspha a fost atacată în timpul somnului, iar scenele au fost surprinse pe camerele de luat vederi, instalate de fiul victimei.

Femeia dormea când a simțim brusc că este mușcată de picior.

Kaew a spus: "M-am gândit că am un coșmar, o durere puternică de picior și m-am trezit, am aprins lumina și am observat ceva ce se mișca ceva pe podea, atunci am văzut șarpele."

Pensionara a avut noroc de fiul ei care dormea în cealaltă cameră și a reușit să-și salveze mama.

Bărbatul a declarat că șarpele a pătruns prin baie, mai ales că mama lui lasă adesea ușa deschisă.